Брянец получил условный срок за нападение на полицейского

Брянец получил условное лишение свободы за нападение на полицейского. об этом сообщили в региональном следственном комитет.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель Жуковского района.

26 января 2023 года пьяного мужчину доставили в отдел полиции за нарушение требований безопасности дорожного движения. Обвиняемый напал на полицейского и стал бить его.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.