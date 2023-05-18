Брянец получил условный срок за взятку полицейскому

Брянец получил условное наказание за попытку подкупить инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки. На скамье подсудимых оказался 43-летний житель Брянска.

В декабре прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением обвиняемого. Мужчина был пьян. Он решил избежать наказания и передал инспектору 12 тысяч 900 рублей. Полицейский от взятки отказался.

Суд приговорил виновного двум годам лишения свободы условно. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.