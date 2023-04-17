Брянец получил условный срок за хранение винтовки

Жителя Жуковского района осудили условно за незаконное хранение винтовки и патронов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении оружия. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жуковского района.

В мае прошлого года мужчина незаконно купил 7,62-мм винтовку образца 1891 года конструкции Мосина и патроны. Оружие он хранил дома. А в сентябре приехал с винтовкой в Жирятинский район. Там его задержали сотрудниками Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.