Брянская прокуратура помогла инвалиду получить лекарство
Брянская прокуратура помогла женщине-инвалиду получить жизненно важное лекарство. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру пожаловалась жительница города Клинцы. Она является инвалидом II группы. Женщине регулярно нужно принимать определённое лекарство. При этом департамент здравоохранения Брянской области несвоевременно выдал препарат. Это повлекло нарушение схемы лечения женщины.
Прокуратура внесла представление руководителю профильного департамента. После этого лекарство инвалиду выдали.
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