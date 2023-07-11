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Брянская прокуратура пресекла торговлю сигаретами около школы

2023, 11 июля 16:27 Разное
Брянская прокуратура пресекла торговлю сигаретами около школы
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Прокуратура пресекла торговлю сигаретами в магазине около школы в Клинцах. 

Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения законодательства об ограничении продаж никотинсодержащей продукции около образовательных учреждений. Оказалось, что в Клинцах в магазине в 40 метрах от школы продают сигареты. 

Владельца торговой точки привлекали в административной ответственности. Он оштрафован на пять тысяч рублей. И торговлю в неположенном месте прекратил. 

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