Брянская прокуратура пресекла торговлю сигаретами около школы

Прокуратура пресекла торговлю сигаретами в магазине около школы в Клинцах.

Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения законодательства об ограничении продаж никотинсодержащей продукции около образовательных учреждений. Оказалось, что в Клинцах в магазине в 40 метрах от школы продают сигареты.

Владельца торговой точки привлекали в административной ответственности. Он оштрафован на пять тысяч рублей. И торговлю в неположенном месте прекратил.