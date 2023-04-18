Брянская прокуратура требует организовать площадку для отходов в Толмачево

Брянская прокуратура требует убрать свалку и организовать площадку для сбора отходов в селе Толмачево.

Нарушения закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выявила Брянская природоохранная прокуратура провела. В селе Толмачево администрация не определила место для накопления твердых коммунальных отходов около бывшего СТ «Содружество». Там появилась стихийная свалка, мусор с которой не вывозят.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Администрацию Брянского района ведомство хочет обязать определить места накопления ТКО и вывозить их. Высшая инстанция требования удовлетворила. Исполнение обязательств контролирует прокуратура.