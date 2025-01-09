Брянская прокуратура требует оштрафовать оператора связи за звонок от мошенников

Брянская прокуратура требует оштрафовать оператора связи за пропущенный звонок от телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Советского района Брянска инициировала привлечение к административной ответственности оператора связи. Так, в январе прошлого года телефонные мошенники с подменного номера связались с жителем города. Под вымышленным предлогом они заставили его перевести 287 тысяч рублей. Звонки были инициированы иностранной телекоммуникационной компанией через оборудование оператора сотовой связи, который не принял меры к блокировке звонков.

Постановление прокуратуры по факту неисполнения оператором связи обязанностей по прекращению оказания услуг связи рассмотрит мировой судья. За правонарушение предусмотрен штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей.