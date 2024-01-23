Брянская прокуратура требует построить дорогу к дому многодетной семьи

Брянская прокуратура требует администрацию Суража построить дорогу к земельному участку многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась многодетная мать из Суражского района. Администрация предоставила семье заявительницы земельный участок для строительства дома на улице Славянская в Сураже. Но дороги на этой улице, по которой можно было бы проехать к нему, нет.

На представление прокуратуры администрация не отреагировала. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием к администрации построить автодорогу на указанной улице.