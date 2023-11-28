Брянская прокуратура требует установить пандус в многоэтажке

Прокуратура требует установить пандус в многоэтажке Брянска, в которой живёт инвалид.

В надзорное ведомство Фокинского района житель областного центра пожаловался на нарушение законодательства о социальной защите инвалидов.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в многоквартирном доме, где проживает инвалид- колясочник, на крыльцы и лестничном пролёте первого этажа нет пандус и поручней. Кроме того, высота порога входной двери не даёт возможность проехать инвалидной коляске.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации города с требованием установить в многоквартирном доме пандус.