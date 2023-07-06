Брянская прокуратура возбудила дело из-за шума при погрузке баллонов с пивом
Брянская прокуратура возбудила административное дело на предпринимателя из-за шума при погрузке ёмкостей с напитками в торговой точке по продаже пивных напитков.
В прокуратуру Советского района Брянска пожаловался житель. Мужчина с супругой и малолетним ребенком живут в квартире по соседству с торговой точке по продаже пивных напитков и регулярно испытывают неудобство из-за шума при разгрузке кег.
Прокуратура вместе со специалистом Роспотребнадзора установили превышение допустимых значений шума в квартире мужчины. На предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Дело рассмотрит суд.
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