Брянские бани сдают помещения под сауны и буфет

Брянские бани сдают в аренду помещения под сауны и общепит. Объявление разместили на сайте городской администрации.

Муниципальное унитарное предприятие «Брянские бани» в областном центре проинформировала о готовности сдать в аренду несколько нежилых помещений.

Так в здании бани №1 на улице Ульянова, 10 ищут арендаторов на площадь от 10 до 1500 квадратных метров, а на улице Пушкина, 2А – от 10 до 400 квадратных метров.

В здании бани №9 на улице Ульянова, 136 предлагают помещение в 79,7 кв.м под сауну. В бане №12 на улице Киевской, 2 также под сауну сдают 56 квадратных метров. Ещё 32 квадрата можно арендовать для организации буфета или закусочной.