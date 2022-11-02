Брянские чиновники нарушили права ребёнка-инвалида

Региональный департамент здравоохранения и больниц Дятьково нарушили права ребёнка-инвалида. Об этом рассказали в прокуратуре Брянской области.

В надзорное ведомство обратилась мать ребёнка-инвалида из города Дятьково. Женщина пожаловалась, что семье требуются медицинские изделия для лечения диабета: ланцетами и инфузионным портом для безболезненного введения инсулина. Но ребёнку их не выдают и родители вынуждены сами приобретать необходимые изделия.

Прокурор направил представление в Дятьковскую районную больницу. Но нарушения закона медики не устранили. Тогда прокурор подал иск в суд на региональный департамент здравоохранения и больницу. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение ещё не вступило в законную силу.