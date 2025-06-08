Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой пенсионеру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратился 64-летний житель Суземского района. 11 февраля 2025 года в Суземке мужчина проезжал на велосипеде мимо входных ворот на рынок. В это момент на него напала безнадзорная собака и укусила за голень.

Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Необходимая медикаментозная терапия привела к ухудшению общего состояния его здоровья.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации района в пользу пострадавшего 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.