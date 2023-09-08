Брянские дорожники выбросили в овраг в парке строительный мусор

Сотрудники дорожного управления Брянска при благоустройстве парка сбросили в овраг строительный мусор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Брянскую природоохранную прокуратуру жители областного центра пожаловались на свалку на территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

По контракту объект ремонтирует Дорожное управление Брянска. Рабочие после демонтажа бордюрного камня и асфальтового покрытия сбросили строительные отходы в овраг, на прилегающем к парку участке.

По инициативе прокурора руководителей Дорожное управления и Городского объединения парков культуры и отдыха привлекли к административной ответственности. Но и после этого свалку строительных отходов. А строители продолжили сбрасывать мусор в овраг.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение суда не вступило в законную силу.