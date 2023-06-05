Брянские дружинники помогли раскрыть 11 преступлений за пять месяцев. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В Брянске наградили активных дружинников. Представители общественных формирований в этом году помогли раскрыть 11 преступлений и выявить 518 административных правонарушений. С поддержкой дружинников задержано более 500 правонарушителей.

За активное участие в охране общественного порядка и безопасности лучшие дружинники получили грамоты и благодарности от губернатора Брянской области, начальника УМВД области и УМВД Брянска.