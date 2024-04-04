Брянские энергетики подготовились к ураганном ветру и дождям в регионе. Об этом сообщили в городской администрации.

3 апреля в Брянской области ожидаются дожди мокрым снегом и усиление ветра до 20 м/с. В этот период брянские энергетики работают в режиме повышенной готовности.

К реагированию на возможные последствия непогоды готовы 83 бригады. Они состоят из 303 специалистов и 151 единицы спецтехники. Их работу контролирует оперативный штаб.

Энергетики напомнили жителям, что приближаться к оборванным линиям электропередачи и деревьям, лежащим на проводах, опасно.