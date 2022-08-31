Брянские инспекторы помогли автоледи починить машину

Девушка-водитель поблагодарила инспекторов ДПС за помощь на дороге.

На улице Ленина в городе Почепе инспекторы ДПС Владислав Пестраков и Надежда Снытко обратили внимание на девушку, которая стояла рядом с припаркованным на обочине машиной. Полицейские выяснили, что у автомобиля неисправен стартер. Стражи порядка помогли с ремонтом. Водитель смогла продолжить движение.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам ДПС, которые увидев меня, не проехали мимо, а подъехали и предложили свою помощь и завели автомобиль. Хочу пожелать им крепкого здоровья и всего хорошего», — поблагодарила девушка-водитель Кристина инспекторов.