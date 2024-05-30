Брянские полицейские раскрыли кражу дорогих духов из магазина

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже дорогих духов из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О краже в полицию сообщили работники магазина косметики в Советском районе Брянска. Посетительница забрала с прилавка духи, стоимостью около 10 тысяч рублей, и не заплатив ушла.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой. 32-летняя жительница Брянска уже была судима за кражи. Похищенный товар полицейские у неё изъяли.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.