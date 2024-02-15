Брянские полицейские раскрыли кражу труб с предприятия

Брянские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в краже труб с территории предприятия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратился индивидуальный предприниматель. С огороженной забором территории принадлежащего ему промышленного объекта в Володарском районе пропали четыре профильные трубы. В тот день рабочих не было на объекте.

Стражи порядка установили подозреваемых в краже. 45-летний брянец и его 58-летний приятель из Стародубского района ранее уже были судимы.

На закрытую территорию мужчины попали через поврежденный забор. Трубы они сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб мужчины возместили.