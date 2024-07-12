Брянские следователи возбудили дело о гибели рыбы в реке

Брянские следователи возбудили дело о загрязнении реки и гибели рыбы в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Клинцовской района в июне обратилась в Брянскую природоохранную прокуратуру с заявлением о загрязнении мазутом водоема на реке Вепринка в селе Гулевка. Из-за этого в пруду погибло свыше 4,4 тысяч рыб. Ущерб превысил 450 тысяч рублей.

По материалам проверки полицейские возбудили уголовное дело о загрязнении вод. Расследование контролирует надзорное ведомство.