Житель города Стародуба получил судимость за нападение на полицейского

2026, 20 ноября 11:41

Житель города Стародуба получил судимость за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель города Стародуба.

Ночью 21 июня 2026 года нетрезвый фигурант у себя дома на улице Совхозной несколько раз замахнулся на участкового уполномоченного полиции ножом, высказывая при этом угрозы применения насилия. Полицейский прибыл по сообщению о происшествии.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.