На улице Литейной в Брянске появилась новая остановка «Поликлиника стальзавода»

2026, 18 ноября 16:31

На улице Литейной в Брянске появилась новая остановка «Поликлиника стальзавода». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска на финишную прямую вышел капитальный ремонт улицы Литейной. Подрядчик обновил дорогу от моста через Десну до улицы 50-й Армии, кроме участка через путепровод. Рабочие сделали ливневую канализацию и уложили два слоя нового асфальта.

На участка от моста до улицы XXII Съезда КПСС специалисты расширили дорогу до шести полос. У перекрёстка с улицей XXII Съезда КПСС добавили полосу для поворота на Кислородную улицу. С обеих сторон дороги появились тротуары в асфальте и плитке, огороженные металлическим пешеходным ограждением.

Кроме того, на улице Литейной появилась остановка «Поликлиника стальзавода». Троллейбусы и автобусы высаживают пассажиров рядом со входом в медучреждение. Всего за три месяца рабочие поставили 17 современных остановочных комплексов со стеклянными стенами и подсветкой.

Качество работ проверила межведомственная комиссия.

«Строителям нужно закончить планировку обочин и обустройство газонов. Требуется установить ограждения и остановочные комплексы, подключить их к сети для подсветки. На одном из переходов комиссией найден слишком крутой пандус, его трудно преодолевать маломобильным людям, поэтому придётся переделать. Также следует убрать оставшийся после стройки мусор», — отметил заместитель начальника УЖКХ Брянска Андрей Гринёв.

Ремонт улицы Литейной обошёлся в более чем 254 миллионов рублей. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».