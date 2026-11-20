Брянский школьник победил сразу в трёх номинациях всероссийского конкурса

2026, 20 ноября 17:33

Брянский школьник победил сразу в трёх номинациях всероссийского конкурса «Георгиевская ленточка: Связанные одной памятью». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Воспитанник объединения «Историческое краеведение» Центра эстетического воспитания «Родники» Брянска Владислав Федотенков принял участие во всероссийском конкурса гражданско-патриотического творчества «Георгиевская ленточка: Связанные одной памятью». Он представил работы, посвящённые истории своих родных, а также Центра «Родники». Сразу в трёх номинациях старшеклассник одержал победу.

Наставник Сергей Мартынов удостоен дипломов Всероссийского конкурса за подготовку участника.