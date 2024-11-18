Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику
Брянский суд обязал чиновников заплатить мальчику, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратился житель Фокинского района Брянска. В мае 2024 года около дома 23 на улице Олега Кошевого в областном центре на его несовершеннолетнего сына напала бездомная собака. С укушенными ранами бедра и коленного сустава мальчика отвезли в больницу. .
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Высшая инстанция взыскала с чиновников в пользу пострадавшего 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Читайте также
Новости регионов
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов