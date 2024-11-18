Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику

Брянский суд обязал чиновников заплатить мальчику, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель Фокинского района Брянска. В мае 2024 года около дома 23 на улице Олега Кошевого в областном центре на его несовершеннолетнего сына напала бездомная собака. С укушенными ранами бедра и коленного сустава мальчика отвезли в больницу. .

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Высшая инстанция взыскала с чиновников в пользу пострадавшего 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.