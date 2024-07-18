Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику

Брянский суд обязал чиновников заплатить 30 тысяч рублей мальчику, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловалась жительница города Клинцы. Она рассказала, что 17 марта в районе сквера «Воинам-интернационалистам» на её 14-летнего сына напала безнадзорная собака и укусила за ногу. Подросток получил травму, а также стал бояться животных.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к администрации города Клинцы о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.