Брянский суд обязал уволить главу администрации Карачевского района из-за достижение предельного возраста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили нарушения законодательства о муниципальной службе. Так, действующий глава администрации Карачевского района достиг предельного возраста для госслужбы. Но Карачевский районный Совет народных депутатов не расторг с ним контракт.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Высшая инстанция обязала Карачевский районный Совет народных депутатов уволить главу администрации. Решение в законную силу не вступило.