Брянский суд обязал выплатить 150 тыс рублей покусанному собакой мальчику

Брянский суд обязал выплатить 150 тыс рублей мальчику, покусанному стаффордширским терьером. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

30 июля 2022 года в подъезде дома 132 на проспекте Московском Брянска на двухлетнего мальчика напала соседская собака. Стаффордширский терьер укусил ребёнка за ногу. Мальчик прошёл длительный курс лечения, испытал моральные и физические страдания.

Прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу собаки о компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала последнего выплатить ребёнку 150 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.