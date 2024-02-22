Брянский суд оштрафовал фирму на миллион рублей за незаконное вознаграждение

Брянский суд оштрафовал коммерческую фирму на миллион рублей за незаконное вознаграждение при проверке качества капремонта домов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Володарского района Брянска выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Так, генеральный директор коммерческой организации, выполнявшей капремонт многоквартирного дома, перевёл 90 тысяч рублей на счета главного инженера, осуществляющего проверку качества. Деньги он заплатил за организацию беспрепятственную приемку работ.
Прокурор инициировал привлечение организации к административной ответственности за выплату незаконного вознаграждения. Суд оштрафовал компанию на один млн рублей и конфисковал сумму подкупа. На деньги организации на банковских счетах суд наложил арест.
Решение суда не вступило в законную силу.
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