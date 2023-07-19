Брянский суд оштрафовал подрядчика на миллион рублей за нарушение срока контракта на ремонт дороги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Подрядная организация заключила с горадминистрацией контракт о капитальном ремонте автодороги на улице Олега Кошевого. Но в срок работы на объекте не завершились.

Прокуратура завела административное дело на генерального директора фирмы. А суд оштрафовал его на 1,1 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

А ремонт дороги подрядчик закончил.