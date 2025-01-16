Брянский суд оштрафовал подрядчика за нарушение срока контракта

Брянский суд оштрафовал подрядчика на 65 тысяч рублей за нарушение срока контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Клинцовского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе. Индивидуальный предприниматель должен был капитально отремонтировать здание Межпоселенческого центра культурно-досуговой работы в селе Киваи. Работы в срок подрядчик не выполнил.

Прокурор потребовал устранить нарушения и инициировал привлечение предпринимателя к административной ответственности. Суд оштрафовал 65 тысяч рублей. После этого работы подрядчик завершил.