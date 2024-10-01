Брянский суд оштрафовал подрядчика за неисполнение контракта

Брянский суд оштрафовал на 350 тысяч рублей подрядчика за неисполнение контракта при капремонте домов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства исполнения контрактной системы.Региональный фонд капитального ремонта заключил договоры на капремонт крыш в шести многоквартирных домах в городе Клинцы. Подрядчик в установленный контрактом срок работы не закончил.

Прокуратура обратилась в суд. За неисполнение контрактных обязательств высшая инстанция оштрафовала руководителя подрядной организации на 350 тысяч рублей.

Завершение капитального ремонта контролирует прокуратура.