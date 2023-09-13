Город32

Брянский суд признал недействительным отцовство иностранца

2023, 13 сентября 16:31 Разное
Брянский суд признал недействительным отцовство иностранца
Источник фото

Брянский суд признал недействительным отцовства иностранца в отношении мальчика из областного центра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района Брянска выявили факт установления отцовства иностранцем для получения гражданства России.

Проверяющие узнали, что в 2022 году мать несовершеннолетнего мальчика передала через своего знакомого документы на ребенка иностранцу. В городе Смоленске в отношении него установили отцовство иностранного гражданина. При этом мужчина не собирался содержать и воспитывать ребенка.

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным факта установления отцовства. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также
Прокуратура контролирует рекультивацию свалки в Злынке
13 сентября 18:50
Прокуратура контролирует рекультивацию свалки в Злынке
В Брянске открылась выставка вышитых карт
13 сентября 17:31
В Брянске открылась выставка вышитых карт
Руководителя брянской фабрики оштрафовали за трудоустройство пристава
13 сентября 15:32
Руководителя брянской фабрики оштрафовали за трудоустройство пристава
Сообщения о минировании в Брянске не подтвердились
13 сентября 14:48
Сообщения о минировании в Брянске не подтвердились

Новости регионов

12.09.2023 16:32
Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ
 18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318
11.09.2023 15:08
Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров
На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки
08.09.2023 14:22
Расписание некоторых пригородных поездов межрегиональных маршрутов Смоленской, Брянской, Калужской областях изменится с 8 сентября по 1 октября на период ремонта пути
С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между  Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника. Обращаем внимание пассажиров, что в связи
06.09.2023 12:33
Пить или быть?
Заблуждения и правда  об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался  с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления.          Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального
06.09.2023 12:32
Поговорим о важном
Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина.  Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.  
06.09.2023 12:30
Работа по специальности
Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых

Актуальные темы

Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе
Лента новостей
Военный корреспондент ВГТРК снимает репортаж в Брянской области
Лента новостей
В здании вокзала в Брянске выбиты стекла обломками беспилотника
Общество
Площадь Партизан в Брянске готова к Дню города
Лента новостей
Более 40 человек тушили пожар в Брянске после падения беспилотника

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» оцифровал центр спортивной подготовки в Брянской области
«Ростелеком» оцифровал центр спортивной подготовки в Брянской области

«Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру для центра спортивной подготовки, расположенного в Брянске на базе стадиона «Десна» (ул. Кромская, д. 48А/1).

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе

В январе-июле текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила более 1,5 млн тонн, что на 3,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков
В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» состоялась региональная Коллегия, на которой были подведены итоги деятельности энергопредприятий за 1 полугодие 2023 и определены первоочередные задачи до конца 2023 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.