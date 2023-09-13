Брянский суд признал недействительным отцовство иностранца

Брянский суд признал недействительным отцовства иностранца в отношении мальчика из областного центра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района Брянска выявили факт установления отцовства иностранцем для получения гражданства России.

Проверяющие узнали, что в 2022 году мать несовершеннолетнего мальчика передала через своего знакомого документы на ребенка иностранцу. В городе Смоленске в отношении него установили отцовство иностранного гражданина. При этом мужчина не собирался содержать и воспитывать ребенка.

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительным факта установления отцовства. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.