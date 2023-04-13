Брянский суд расторг брак иностранца-многоженца

Суд расторг брак иностранца с жительницей Брянска из-за наличии у него супруги на родине. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

О фиктивном браке в надзорное ведомство Володарского района сообщили из отдела миграции УМВД. 35-летняя жительница Брянска расписалась с гражданином Азербайджанской Республики, 1966 года рождения. Но семью заводить они не планировали.

Проверка показала, что у мужчины на родине уже есть супруга, брак с которой не расторгнут Володарский районный суд Брянска удовлетворил иск прокуратуры и признал брак недействительным.