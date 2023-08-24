Брянский суд расторг брак иностранца-многоженца

Суд Клинцов признал недействительным брак жительницы города с иностранцем из-за наличии у мужчины супруги за границей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в Клинцах выявили нарушение миграционного законодательства. Жительница города вступила в брак с иностранцем. Но оказалось, что у него уже была одна жена на родине.

Прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. И высшая инстанция требования удовлетворила. Пара обжаловала это решение. Но апелляционный суд жалобу оставил без удовлетворения. Запись о регистрации брака аннулировали.