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Брянский священник посетил военных в госпитале

2024, 29 августа 16:24 Разное
Брянский священник посетил военных в госпитале
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Брянский священник посетил военных в госпитале. Об этом сообщили в пресс-службе епархии региона. 

Клирики храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской Брянска посетили гарнизонный госпиталь. Они привезли военнослужащим посылки. С покупкой помогли также прихожане храма. 

Также иерей Виктор Друян пообщался с бойцами и провёл молебен.

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