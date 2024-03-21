Брянских коммунальщиков оштрафовали за снежные завалы на тротуарах
Брянских коммунальщиков суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за снежные завалы на тротуарах в посёлке Локоть. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Прокуратура Брасовского района вместе с сотрудниками ГИБДД выявили нарушение законодательства при содержании автомобильных дорог в посёлке Локоть. Комиссия обнаружила на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках снежные завалы и наледь. Ответственное за содержание МУП «Брасововодоканал» с уборкой не спешило.
Прокурор внес представление в адрес руководителя организации. Ответственного за содержание дорог в посёлке сотрудника суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.
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