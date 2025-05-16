Брянского чиновника суд оштрафовал за проигнорированное обращение гражданина

Замглавы администрации Рогнединского района суд оштрафовал за за проигнорированное обращение гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Так, первый заместитель главы администрации Рогнединского района не отреагировал на обращение гражданина о погашении долга за подачу электроэнергии. Ответ он дал лишь после вмешательства ведомства.

Прокурор Рогнединского района завёл на чиновника дело об административном правонарушени. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.