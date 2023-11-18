Брянского подрядчика ждёт суд за нарушение контракта

Подрядчика ждёт суд за нарушение срока контракта при ремонте спортплощадки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Строительная организация благоустраивала спортивную площадку около школы № 30 в областном центре. Ремонт должны были закончить до 31 августа, но подрядчик с задачей не справился.

Прокуратура завела на индивидуального предпринимателя дело об административной ответственности. Его рассмотрит суд.

А благоустройство спортивной площадки в итоге завершилось.