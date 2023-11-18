Брянского подрядчика ждёт суд за нарушение контракта
Подрядчика ждёт суд за нарушение срока контракта при ремонте спортплощадки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Строительная организация благоустраивала спортивную площадку около школы № 30 в областном центре. Ремонт должны были закончить до 31 августа, но подрядчик с задачей не справился.
Прокуратура завела на индивидуального предпринимателя дело об административной ответственности. Его рассмотрит суд.
А благоустройство спортивной площадки в итоге завершилось.
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