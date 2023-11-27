Бывшего врача Унечского района обвиняют в получении денег за установление инвалидности

Бывшего врача Унечского района обвиняют в получении взяток на 270 тысяч рублей за установление инвалидности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют бывшего руководителя-врача по медико-социальной экспертизе филиала «ГБ МСЭ по Брянской области».

По версии правоохранителей, с сентября 2018 года по март 2023 года женщина через посредника получила от освидетельствованных лиц более 270 тысяч рублей за установление групп инвалидности и общее покровительство.