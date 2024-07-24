Бывший лесничий получил условный срок за незаконную вырубку деревьев

Бывший работник Трубчевского лесничества получил условный срок за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Приговор выслушал 41-летний житель Трубчевского района.

В мае – июне 2021 года мужчина исполнял обязанности участкового лесничего. При оказании помощи в заготовке древесины фигурант незаконно вырубил 23 сосны и одну березы объемом в 23,49 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 415 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного у условному лишению свободы. Также с мужчины взыскали всю сумму причиненного ущерба. Решение в законную силу не вступило.