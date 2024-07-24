Бывший лесничий получил условный срок за незаконную вырубку деревьев
Бывший работник Трубчевского лесничества получил условный срок за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Приговор выслушал 41-летний житель Трубчевского района.
В мае – июне 2021 года мужчина исполнял обязанности участкового лесничего. При оказании помощи в заготовке древесины фигурант незаконно вырубил 23 сосны и одну березы объемом в 23,49 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 415 тысяч рублей.
Суд приговорил виновного у условному лишению свободы. Также с мужчины взыскали всю сумму причиненного ущерба. Решение в законную силу не вступило.
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