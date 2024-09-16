Бывший вице-президент брянской Федерации кикбоксинга погиб на СВО

Бывший вице-президент брянской Федерации кикбоксинга Эдуард Лукошюс погиб на СВО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта со ссылкой на пресс-службу Федерации кикбоксинга России.

Эдуард Лукошюс получил смертельное ранение при выполнении боевого задания в ночь на 15 сентября. До СВО он занимал должность вице-президента Брянской Федерации кикбоксинга.