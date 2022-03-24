Бывшую чиновницу из Домашово незаконно лишили доплаты к пенсии
В дело вмешалась прокуратура.
Суд рассмотрел иск бывшей сотрудницы Домашовского сельского поселения к местному Совету народных депутатов. Женщина просила признать недействующим принятое ими Положение о порядке назначения пенсии за выслугу лет чиновникам.
Ранее бывшей чиновнице при выходе на пенсию назначили 13 тысяч рублей доплаты. А после принятия Положения сумма уменьшилась до 4 тысяч рублей.
Прокуратура признала приятный сельскими депутатами документ противоречащим законодательству. А значит пенсионерка более трёх лет была незаконно лишена доплат.
Суд поддержал надзорный орган и удовлетворил иск. Теперь женщине должны не только увеличить ежемесячную доплату, но и сделать перерасчёт.