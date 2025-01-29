Человек пострадал на пожаре в многоэтажке Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 28 на 29 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Орловская загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны, автоподъемник и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Спасатели оперативно потушили огонь. Травмы на пожаре получил один человек. Причину ЧП предстоит установить экспертам.