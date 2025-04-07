Человек пострадал на пожаре в Погарском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

4 апреля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Юдиново на улице Бойня загорелся жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили огонь. В ведомство сообщили о пострадавшим на пожаре.

В причинах происшествия разбираются специалисты.