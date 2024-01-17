Чиновника брянский суд оштрафовал за неотправленные заявителям ответы

Чиновника администрации Сельцо брянский суд оштрафовал за неотправленные вовремя заявителям ответы на обращения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Работники надзорного ведомства города Сельцо выявили нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Должностное лицо администрации подготовило письменные ответы по заявлениям двух жителей. Однако в установленный 30-дневный срок документы сотрудник не отправил.

Главе администрации прокуратура внесла представление. А виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на семь тысяч рублей. После этого ответы гражданам направили.