Чиновника брянский суд оштрафовал за неотправленные заявителям ответы
Чиновника администрации Сельцо брянский суд оштрафовал за неотправленные вовремя заявителям ответы на обращения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Работники надзорного ведомства города Сельцо выявили нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Должностное лицо администрации подготовило письменные ответы по заявлениям двух жителей. Однако в установленный 30-дневный срок документы сотрудник не отправил.
Главе администрации прокуратура внесла представление. А виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на семь тысяч рублей. После этого ответы гражданам направили.
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