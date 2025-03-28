Чиновники Клинцов заплатать за нападение бездомных собак на детей

Чиновники Клинцов заплатать за нападение бездомных собак на двух девочек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратились две жительницы города Клинцы. В минувшем году на их дочерей напали безнадзорные собаки. 19 ноября в районе школы они покусали 14-летнюю девочку, а 2 декабря в районе рынка – 15-летнюю.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями к администрации Клинцов. Высшая инстанция взыскала компенсацию морального вреда. Каждой пострадавшей чиновники должны заплатить по 30 тысяч рублей. Решения не вступили в законную силу.