Чиновники убрали свалку в Локте после вмешательства прокуратуры

Чиновники убрали свалку мусора в посёлке Локоть после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брасовского района проверили информацию, опубликованную в социальной сети. Жители сообщили о свалке около дома 42а на улице В. Котика в посёлке Локоть. Информация подтвердилась.

Прокурор внес представление главе Брасовской районной администрации. А ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности. После этого мусор оперативно убрали коммунальные службы.