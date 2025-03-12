Дело о загрязнении пруда мазутом рассмотрит брянский суд

Дело о загрязнении пруда мазутом и гибели рыбы рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский районный суд рассмотрит уголовное дело о загрязнении пруда мазутом, повлекшем гибель рыбы. В преступлении обвинили 54-летнего жителя города Клинцы.

Сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что в июне-июле 2024 года заместитель руководителя коммерческой организации допустил сброс мазута на поверхность почвы. Нефтепродукты попали в пруд в Клинцовском районе.

При загрязнении погибло 4454 экземпляра рыбы. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 450 тысяч рублей.