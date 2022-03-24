Директора департамента природных ресурсов Брянской области оштрафовали

Руководитель проигнорировал обращение гражданина.

Брянский суд рассмотрел административное дело в отношении директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

В прокуратуре рассказали, что недропользователь обратился с жалобой в департамент на вынесенное решение об отказе в продлении срока действия лицензии. Должностные в установленный срок на обращение не ответили.

Суд назначил директору департамента 20 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.