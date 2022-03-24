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Директора департамента природных ресурсов Брянской области оштрафовали

2022, 24 марта 13:48 Разное
Директора департамента природных ресурсов Брянской области оштрафовали
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Руководитель проигнорировал обращение гражданина.

Брянский суд рассмотрел административное дело в отношении директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

В прокуратуре рассказали, что недропользователь обратился с жалобой в департамент на вынесенное решение об отказе в продлении срока действия лицензии. Должностные в установленный срок на обращение не ответили.

Суд назначил директору департамента 20 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.

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