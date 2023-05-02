До 20 градусов вновь потеплеет на Брянщине

В среду в Брянской области воздух прогреется до 20 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 3 мая в Брянской области будет переменная облачность и пройдёт кратковременные дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а местами с порывами до 16 м/c.

Температура ночью опустится до +3ºC. Днём воздух прогреется до +20ºC.